PARROT : espère un retour à la croissance au second semestre 2021

Parrot a accusé en 2020 une perte nette part du groupe de 38,4 millions d'euros, contre 29,5 millions en 2019. La perte opérationnelle est ressortie à 35,6 millions après une perte de 27,4 millions. Elle est principalement le reflet de la baisse des ventes. Lesquelles ont baissé de 24,7% à 57,3 millions. Le groupe de drone a été pénalisée par la diminution volontaire des ventes de produits grand public. À fin 2020 le chiffre d'affaires est constitué à 96 % de nouvelles générations de drones et solutions.



Au quatrième trimestre 2020, le recul du chiffre d'affaires consolidé est ramené à - 10,9 % en base annuelle, et affiche une hausse de 15,1 % par rapport au troisième trimestre 2020.



Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, le retour à la croissance pourrait se matérialiser au deuxième semestre 2021, porté notamment par l'accélération des livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.