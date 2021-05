PARROT : la croissance pourrait s'accélérer au second semestre

Au titre du 1er trimestre 2021 le Groupe Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,8 millions d'euros, en repli de 9,8%. A taux de change constant, le chiffre d’affaires du spécialiste des drones professionnels (base comparable : hors chiffre d’affaires de MicaSense en 2020) est en croissance de 6,5 % à 12,4%. Il a progressé de 0,4% à taux de change courant.



Comme anticipé, les effets de périmètre liés l'évolution du portefeuille de produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le groupe qui a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant quant aux tensions sur le marché des composants, et à l'évolution du contexte sanitaire.



Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, la croissance pourrait s'accélérer au second semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.