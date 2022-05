Parrot: ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 mai 2022, 7h00 CET

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2022

Au 1er trimestre 2022 le Groupe Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 M€ en croissance annuelle de 60 % sur la base de son périmètre de référence, présenté à l’occasion de résultats annuels 2021. Entièrement consacré à la conception, au développement et à la commercialisation d’une offre de drones civils professionnels, combinant microdrones et solutions d’analyses d’images, le Groupe enregistre les bénéfices de sa stratégie mise en œuvre depuis fin 2018, dans un contexte d’accroissement de la demande pour ses technologies.

Chiffre d’affaires en M€ et en % du CA T1 2022 T1 2021 Var. Ex. 2021 A Parrot Drones 7,7 54% 4,8 39% +60% 20,9 38% B dont produits grand public(2) 0 0% 1,2 9% - 6,2 11% C Pix4D 6,7 46% 5,6 45% +20% 26,2 48% D Parrot SA 0,1 1% 0,1 1% - 0,3 1% E Éliminations intragroupe -0,1 -1% -0,2 -2% - -0,8 -2% F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - - 2,2 18% - 7,7 14% TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 14,4 100% 12,4 100% +16% 54,3 100% TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE(1) (=A-B+C+D+E) 14,4 100% 9,0 73% +60% 40,4 74%

(1) « Total nouveau périmètre » est un indicateur de performance reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il correspond au chiffre d’affaires (‘CA’) consolidé du groupe Parrot, duquel sont déduit le chiffre d’affaires des produits grand public (cf. 2), et celui des filiales cédées (Micasense cédée en janvier 2021, pas de CA en 2021, et Sensefly SA et Sensefly Inc cédées en octobre 2021). Il est à noter que les éliminations intragroupes ne sont pas réallouées et incluent donc une part peu significative des ventes des filiales cédées.

(2) Produits grand public : drones grand public toutes gammes, produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés, dont les ventes ont été finalisées en 2021.

Sur la période, la dynamique commerciale est marquée par :

La croissance de 60 % du chiffre d’affaires des micro-drones (+58 % à taux de change constant), à 7,7 M€, est portée par la forte croissance des ventes de micro-drones professionnels ANAFI USA, et le démarrage des ventes de l’ANAFI Ai, qui s’accompagne du maintien d’un haut niveau de marge brute. La commercialisation d’ANAFI USA est renforcée par le contexte de la guerre en Ukraine et une nouvelle livraison à la DGA. Une seconde commande en 2022 est envisagée pour une livraison au 2 ème semestre. Plus globalement, Parrot observe une hausse de la demande pour ses microdrones témoignant de l’intégration progressive des technologies drones sur les principaux marchés ciblés (inspection, surveillance, cartographie), soutenue par le haut niveau de sécurité offert par ses équipements.

La croissance de 20 % du chiffre d'affaires des logiciels d'analyses de données (+14 % à taux de change constant), à 6,7 M€, reflète l'internationalisation de la stratégie commerciale et la hausse continue du nombre d'utilisateurs, tant sur les nouvelles solutions métiers lancée début 2020 que sur Pix4Dmapper, la solution phare.

Perspectives 2022

Parrot, recentré et fort d’une offre professionnelle à la pointe de l’innovation, continue d’aborder cette année 2022 avec confiance dans sa stratégie, et vigilance quant à l’évolution de l’environnement international.

Le Groupe poursuit l’allocation de ressources à une roadmap R&D ambitieuse. En s’appuyant sur ses avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et l’intégration croissante entre les équipements et les logiciels, Parrot entend continuer de faciliter l’adoption des technologies drones et proposer de nouveaux cas d’usage, adaptés aux besoins des professionnels, des entreprises et des institutions dans les domaines de (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture de précision.

De plus, afin de sécuriser ses capacités de production à moyen et long termes, et répondre à l’intérêt croissant pour ses microdrones en ce début d’année, Parrot met en œuvre un renforcement des synergies entre la R&D, les achats, et le suivi de la production. La hausse des ressources allouées à ces opérations s’accompagnera d’une gestion agile des approvisionnements. Ces démarches structurantes pourraient limiter la réduction des coûts en 2022 et leur efficacité reste fortement corrélée à l’évolution du contexte sanitaire en Chine, où la situation reste dégradée en ce début d’année.

Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques difficilement prévisibles, le Groupe entend poursuivre une trajectoire de progression de son chiffre d’affaires « nouveau périmètre » et saisir les opportunités offertes par l’adoption croissante des technologies drones au sein des entreprises et des organisations publiques. Le Groupe porte toujours la plus grande attention à l’allocation de sa trésorerie, et sera prêt à réagir et à s’adapter si les conditions évoluaient.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale des actionnaires de Parrot : mercredi 15 juin 2022

Résultats du 1er semestre 2022 : jeudi 28 juillet 2022

À PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot dispose d’une offre complémentaires d’équipements et de solutions logicielles adaptés aux besoins des entreprises, des grands groupes et des organisations gouvernementales. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leurs robustesses et leurs facilités d’usages, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Ses logiciels d’analyses et de mesures d’images s’appuient sur une expertise avancée de la photogrammétrie et propose des solutions adaptées aux spécificités des verticaux adressés.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Europe. Il compte aujourd’hui environ 450 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

