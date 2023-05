Parrot : Activité du 1er trimestre 2023

Les ventes de microdrones professionnels, principalement ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 22 % et représentent 56 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 44 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 7 %.

Microdrones professionnels 9,4 56% 7,7 54% +22% 39,2 55% Photogrammétrie 7,2 43% 6,7 46% +7% 32,7 45% Parrot SA 0,2 - 0,1 - - 0,7 - Éliminations intragroupe -0,2 - -0,1 - - -0,7 - TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 16,7 100% 14,4 100% +16% 71,9 100%

Activité microdrones professionnels

L'activité microdrones professionnels totalise un chiffre d'affaires de 9,4 M€, en croissance annuelle de 22 % (idem à taux de change constant), portée par la performance de l'ANAFI USA destiné aux marchés de la sécurité et de la défense.

Des appels d'offres ont été remportés et livrés au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, au Canada, aux États-Unis et au Japon, notamment dans le domaine de la surveillance des frontières, de la police et des pompiers. Cette dynamique se renforce au fur et à mesure que l'usage des drones d'origine chinoise, aux standards de cybersécurité et de transparence remis en question, est interdit ou limité. Des entreprises, notamment au Japon, ont également choisi ANAFI USA pour sa performance et sa sécurité.

L'ANAFI Ai, déployé commercialement à partir du 1er trimestre 2022 à l'appui d'une stratégie d'évangélisation progressive, continue de mettre en avant ses caractéristiques innovantes dans un environnement concurrentiel plus prégnant. A l'appui des « Tech Days » et du programme de prêts aux entreprises déployés à l'international, les phases pré-commerciales d'évaluation par les entreprises progressent et l'ANAFI Ai a répondu à de premiers appels d'offres dans plusieurs industries.