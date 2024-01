Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot dispose d'un ensemble de solutions adaptées aux besoins des entreprises, des grands groupes et des organisations gouvernementales, couvrant les équipements, les logiciels et les services. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : l'inspection, la cartographie 3D et la géomatique, la défense et la sécurité, et l'agriculture de précision.

Secteur Communications et réseautage