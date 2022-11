Parrot : forte croissance de l'activité du nouveau périmètre

Parrot a annoncé jeudi avoir plus que multiplié par trois son chiffre d'affaires au 3ème trimestre sur la base de son nouveau périmètre de référence.



Le fabricant de drones civils professionnels dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 21,4 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 6,5 millions un an plus tôt.



Ce nouveau périmètre - qui reflète la stratégie mise en oeuvre par le groupe depuis la fin 2018 - correspond au chiffre d'affaires consolidé, duquel sont déduits le chiffre d'affaires des produits grand public et celui des filiales Micasense et Sensefly, cédées l'an dernier.



En données publiées, son chiffre d'affaires ressort à 21,9 millions d'euros, en hausse de 52% par rapport aux 14,5 millions de la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Parrot indique que la forte croissance de son activité couplée à la structure de coûts de la période lui a permis de ramener les pertes opérationnelles consolidées du trimestre à un montant inférieur à un million d'euros.



S'agissant de ses perspectives 2022, le groupe explique qu'il continue d'exécuter sa stratégie dédiée aux micro-drones et aux solutions professionnelles, tout en restant vigilant sur l'environnement international.



Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques, jugées 'difficilement prévisibles', Parrot entend poursuivre la trajectoire de progression de son chiffre d'affaires sur la base de son 'nouveau périmètre'.



Cotée à la Bourse de Pais, l'action Parrot grimpait de plus de 8% après ces annonces.



