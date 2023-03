Parrot : le titre se distingue après les résultats

Parrot s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats annuels, largement soutenus par la croissance de ses activités dans les microdrones.



Le spécialiste des drones civils professionnels dit avoir réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 millions d'euros, en croissance de 32% (+24% à taux de change constant).



Sur la base de son nouveau périmètre, qui exclut la société SenseFly cédée fin 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 70,7 millions d'euros, soit une hausse annuelle de 75% (+64% à taux de change constant).



Avec un chiffre d'affaires de 39,2 millions d'euros, l'activité microdrones affiche à elle seule une croissance annuelle de 88% (+82% à taux de change constant) grâce au succès de son 'Anafi USA', un produit destiné aux marchés de la sécurité et de la défense et qui a été acquis par des institutions des pays de l'OTAN (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Europe du Nord, Japon notamment).



Conséquence, la marge brute du groupe s'est accrue à 56 millions d'euros l'an dernier, contre 39,1 millions en 2021, soit une amélioration de 43%.



Du fait d'une progression de ses frais de recherche et de développement et de ses frais administratifs et généraux, le résultat opérationnel courant ressort toutefois en perte de 19 millions d'euros, ce qui marque néanmoins une réduction par rapport au manque à gagner de 34,9 millions d'euros essuyé en 2021.



Parrot, qui affichait 68,5 millions d'euros de trésorerie nette à fin 2022, dit prévoir une poursuite de sa croissance en 2023, sans fournir beaucoup plus de détails.



