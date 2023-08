Parsons Corp est un fournisseur de solutions technologiques sur les marchés de la défense, du renseignement et des infrastructures critiques. Elle fournit des services de conception technique et d'ingénierie ainsi que des logiciels pour répondre aux besoins de ses clients. Elle propose des solutions logicielles dans les domaines de la cybersécurité, du renseignement, de la défense, de la formation militaire, des communautés connectées, des infrastructures physiques et des solutions de mobilité. Elle offre des services d'intégration de systèmes, de développement de logiciels, de gestion de programmes et de soutien aux missions critiques pour ses secteurs d'activité. La société opère dans deux secteurs d'activité, les solutions fédérales et les infrastructures critiques. Son secteur d'activité de la cybersécurité se concentre sur deux marchés connexes mais distincts : la cybersécurité et le renseignement. Le segment des infrastructures critiques fournit des services intégrés de conception et d'ingénierie pour des infrastructures physiques et numériques complexes dans le monde entier. Il se concentre sur trois secteurs d'activité : Communautés connectées, Solutions de mobilité et Industrie.

Secteur Services et conseils en informatique