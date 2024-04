Parsons Corporation est un fournisseur de solutions et de services pour l'environnement de sécurité, la demande d'infrastructure mondiale sans précédent et la transformation numérique. La société opère à travers deux segments : Federal Solutions et Critical Infrastructure. Le segment Federal Solutions fournit des technologies critiques, notamment en matière de cybersécurité, de défense antimissile, de renseignement, de systèmes de lancement spatial et de systèmes au sol, de résilience des systèmes spatiaux et d'armement, de renseignement géospatial, de renseignement d'origine électromagnétique, d'assainissement de l'environnement, de sécurité des frontières, de protection des infrastructures critiques, de systèmes aériens sans pilote, de biométrie et de biosurveillance. Le segment des infrastructures critiques fournit des services de gestion de programmes, de conception et d'ingénierie, ainsi qu'une assistance aux représentants des propriétaires pour des infrastructures physiques et numériques complexes dans le monde entier. Il développe des solutions numériques axées sur l'aviation, le rail et les transports en commun, les ponts, les routes et les autoroutes, en s'appuyant sur des capteurs et des données pour mettre en place des infrastructures durables et intelligentes.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense