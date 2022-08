Partners Bank of California a publié ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le semestre, la société a déclaré un revenu net d'intérêts de 6,86 millions de dollars, contre 7,15 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 1,4 million de dollars, contre 1,71 million de dollars un an plus tôt.