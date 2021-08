Partners Group Holding AG : La tendance est haussière 26/08/2021 | 08:59 Tommy Douziech 26/08/2021 | 08:59 achat En cours

Cours d'entrée : 1636.5CHF | Objectif : 1714CHF | Stop : 1545CHF | Potentiel : 4.74% Partners Group Holding AG dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1714 CHF. Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 39.25 et 37.21 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Sous-secteur Capital investissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PARTNERS GROUP HOLDING AG 57.21% 47 112 EQT AB (PUBL) 109.89% 50 044 AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. 56.44% 917 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 18.90% 819 ALARIS EQUITY PARTNERS INCO.. 19.92% 638 CAPMAN OYJ 35.64% 578 MEDCAP AB (PUBL) -12.39% 343 IDI -2.84% 337 BROCKHAUS CAPITAL MANAGEMEN.. -37.05% 234 NEXTSTAGE 0.00% 216 BLUE CAP AG 80.28% 165

Données financières CHF USD EUR CA 2021 1 986 M 2 163 M 1 840 M Résultat net 2021 1 112 M 1 211 M 1 030 M Tréso. nette 2021 949 M 1 034 M 879 M PER 2021 38,9x Rendement 2021 1,90% Capitalisation 42 849 M 46 698 M 39 687 M VE / CA 2021 21,1x VE / CA 2022 19,9x Nbr Employés 1 533 Flottant 81,9% Prochain événement sur PARTNERS GROUP HOLDING AG 07/09/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 1 626,00 CHF Objectif de cours Moyen 1 615,65 CHF Ecart / Objectif Moyen -0,64% Dirigeants et Administrateurs David Layton Chief Executive Officer & Head-Private Equity Hans Ploos van Amstel CFO, Head-Group Finance & Corporate Development Steffen Meister Executive Chairman Raymond Schnidrig Chief Technology Officer & Head-Technology Andreas Knecht Chief Operating Officer & General Counsel