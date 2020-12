Communiqué de presse: Partners Group cède sa participation dans Covage, l'une des principales plateformes d'infrastructure de fibre en libre accès en France

Partners Group, un des leaders mondiaux des marchés privés, a finalisé, pour le compte de ses clients, la cession de sa participation dans Covage (« la Société »), une des principales plateformes d'infrastructures de fibre en libre accès en France. Covage a été cédée à SFR FTTH, un consortium mené par Altice, dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard d'euros.

Cette transaction est un succès après l'acquisition initiale par Partners Group en 2016 de la société Axia NetMedia Corporation, acquise via une sortie de la bourse de Toronto et donnant lieu à l'acquisition de 50% de Covage et de l'ensemble des activités canadiennes d'Axia NetMedia, cédées à BCE Inc (Bell Canada) en 2018.

Covage est une plateforme d'infrastructure de fibre en libre accès avec une couverture nationale dans les zones de faible, moyenne et haute densité de population en France. La société exploite 45 réseaux locaux, complétés par un réseau national de fibre optique de 9 000 km dont Covage est propriétaire. La construction et l'exploitation des réseaux sont régies par plusieurs contrats de concessions attribués dans le cadre du programme français d'accès au haut débit en milieu rural, une initiative sociale clé pour réduire la fracture numérique entre les régions rurales et urbaines.

Au cours des quatre dernières années et sous l'impulsion de Partners Group et de Cube Infrastructure Managers, Covage a déployé avec succès un réseau qui couvre désormais 2,4 millions de logements et 21 000 entreprises à travers la France.

Esther Peiner, Managing Director, Private Infrastructure Europe, Partners Group, commente: «Covage est un excellent exemple d'investissement ayant donné lieu à une véritable transformation. Durant notre période de détention, la société a rapidement augmenté le nombre d'entreprises et de logements couverts par son réseau. Cet objectif a été atteint grâce à d'importants investissements en capital, à l'obtention de nouvelles concessions et à l'exécution réussie d'une stratégie de développement de la plateforme. De plus, la contribution de Covage à la réduction de la fracture numérique zones urbaines-zones rurales en France a généré un impact social significatif sur les parties prenantes notamment au sein des communautés locales.»