Envolée des recettes et des résultats annuels de Partners Group

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a généré l'année dernière une robuste croissance de ses revenus, à la faveur d'une bonne collecte d'argent et de volumes en nette hausse. Malgré des charges fortement alourdies, les résultats se sont envolés et le dividende propose est relevé.

Les recettes ont atteint 2,63 milliards de francs suisses, ce qui représente une progression de 86%, indique mardi le spécialiste du capital-investissement.

Ce véritable bond est principalement imputable aux commissions de performance, quadruplées à 1,20 milliard grâce à de nombreux désinvestissements réalisés par le groupe en 2021. Les revenus de gestion se sont enrobés de 25% à 1,43 milliard, dopés par la demande clients.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étoffé de 89% à 1,65 milliard de francs suisses, malgré une forte progression des charges (+82%). Les bonus versés au personnel ont crû de manière similaire aux commissions de performance.

Le bénéfice net a bondi de 90% à 1,46 milliard de francs suisses. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende relevé d'un cinquième à 33 francs suisses par action.

Le dividende mis à part, les chiffres publiés par le gestionnaire d'actifs dépassent les prévisions du consensus AWP.

Partners Group avait déjà dévoilé mi-janvier l'état de ses volumes à fin décembre. La masse sous gestion se montait à 127 milliards de dollars, contre moins de 120 milliards au bouclement du premier semestre. La demande de la clientèle est ressortie à 25 milliards sur l'ensemble de l'année, un bond de 56,2% par rapport à 2020. Le volume des investissements réalisés par Partners Group pour le compte de ses clients dans toutes les catégories de placement a plus que triplé, pour frôler les 32 milliards.

La direction a confirmé les objectifs transmis mi-janvier, à savoir une demande clientèle comprise entre 22 et 26 milliards de dollars. L'effet négatif des programmes à arrivés à maturité ("tail-down") et des reflux de capitaux lié au programme Evergreen sont attendus entre 10 et 12 milliards.

Concernant la guerre en Ukraine, Partners Group affirme ne pas avoir d'entreprises russes ou biélorusses dans son portefeuille.

