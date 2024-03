Zurich (awp) - Le titre Partners Group était délaissé par les investisseurs mardi matin à la Bourse suisse, en dépit de perspectives confirmées et un dividende relevé. Les analystes ont essentiellement pointé du doigt la mauvaise évolution des primes de performance, mais applaudi la gestion des coûts.

A 09h30, la nominative Partners Group baissait de 1,4% à 1276,50 francs suisses, tandis que son indice de référence SLI perdait 0,33%.

Les revenus du gestionnaire d'actifs ont augmenté de 4% à 1,95 milliard de francs suisses, portées par les primes de performance (+37%) alors que les revenus de gestion ont reculé (-2%) notamment en raison d'effets de changes défavorables évalués à 5 points de pourcentage par Andreas Venditti de Vontobel.

L'analyste de la banque de gestion zurichoise estime que Partners Group continue de verser un dividende "royal", confirmant la stratégie de relèvement progressif des reversements. Il s'agit en effet de la 15e hausse consécutive du dividende qui a crû de 17% depuis 2006, a-t-il souligné dans un commentaire.

"Que la marge Ebit soit restée supérieure à 60% au second semestre malgré les effets de changes négatifs et la hausse continue des employés est le signe d'une bonne maîtrise des coûts", a pour sa part estimé l'analyste Daniel Regli de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Ce dernier a aussi applaudi le dividende qui représente plus de 100% des bénéfices de l'entreprise. "Cela prouve que Partners Group mise sur une stratégie fiable et en faveur des actionnaires en matière de fonds propres", a-t-il ajouté dans une note.

al/ck