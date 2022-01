Partners Group a dépassé les attentes du marché en 2021

Zurich (awp) - Partners Group a vu sa masse sous gestion (AuM) progresser plus qu'attendu par la communauté financière au cours de la deuxième moitié de l'exercice écoulé. A fin décembre, celle-ci se montait à 127 milliards de dollars, contre moins de 120 milliards au bouclement du premier semestre, a indiqué le gestionnaire d'actifs zougois à l'occasion de la publication jeudi soir d'un point de situation.

La demande de la clientèle est ressortie à 25 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, ce qui représente un bond de plus de moitié (+56,2%) par rapport à l'exercice 2020. Le volume des investissements réalisés par Partners Group pour le compte de ses clients dans toutes les catégories de placement a plus que triplé, pour frôler les 32 milliards.

Avec une part de plus de 50% des investissements, les Etats-Unis sont restés la zone la plus active, devant l'Europe (41%), les 9% restants se répartissant entre la région Asie-Pacifique et le reste du monde.

Deux tiers des investissements - 20,8 milliards de dollars - ont été opérés sous la forme de placements directs, dont 17,6 milliards sous la forme de fonds propres, le reste en obligations d'entreprises. Le troisième tiers comprend les placements dans des portefeuilles sur le marché secondaire, des engagements dans des stratégies complémentaires de marché privé et des investissements dans les crédits syndiqués.

Sur l'ensemble de l'année, la croissance des AuM aura été de 18,3 milliards de dollars. L'effet négatif des programmes parvenus en fin de cycle (tail-down) est devisé à 6,3 milliards, alors que celui des changes aura été de 4,2 milliards, selon le communiqué.

La copie rendue par le spécialiste du placement privé s'est avérée supérieure aux projections les plus optimistes des experts sondés par AWP, qui tablaient au mieux sur des AuM à 125 milliards de dollars et une demande clientèle de 22,8 milliards.

Pour 2022, la direction du groupe de Baar table sur une demande comprise entre 22 et 26 milliards de dollars et s'attend à ce que la croissance soit de nouveau au rendez-vous. L'effet combiné "tail-down" et des reflux de capitaux Evergreen est attendu entre 10 et 12 milliards.

buc/rp