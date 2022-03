Partners Group acquiert Forterro pour 1 milliard d'euros

Zurich (awp) - Partners Group a acquis, pour le compte de ses clients, le fournisseur de services de logiciels pour petites et moyennes entreprises Forterro auprès de Battery Ventures. La transaction valorise l'entreprise londonienne à 1 milliard d'euros (1,02 milliard de francs suisses).

Fondée en 2012, Forterro possède un portefeuille de 11 marques de logiciels au service de 10'000 clients, selon le communiqué publié mardi par le gestionnaire d'actifs zougois. Elle compte plus de 1200 employés au Royaume-Uni, en Suède, en France, en Suisse, en Allemagne et en Pologne. Elle bénéficie d'une tendance à long terme vers la numérisation et devrait connaître une croissance attractive dans les prochaines années, selon Partners Group.

Ce dernier travaillera avec la direction de Forterro pour "poursuivre l'extension de sa plateforme à travers l'Europe".

