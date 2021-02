Partners Group acquiert l'américain Resilient Infrastructure

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a acquis, pour le compte de clients, le spécialiste américain de la distribution d'eau Resilient Infrastructure Group. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Resilient, dont le siège est à Portland dans l'Oregon, propose des solution de gestion de l'eau potable et usée aux secteurs de l'industrie et des technologies, ainsi qu'aux insitutionnels et aux municipalités aux Etats-Unis et au Canada, selon un communiqué publié lundi.

Le secteur du traitement de l'eau "va avoir besoin de 1000 milliards de dollars d'investissements sur les 25 prochaines années, soit 40 milliards par an", a estimé Ed Diffendal, responsable des infrastructures privées aux Etats-Unis pour Partners Group.

Selon ce dernier, "le besoin important en développement de capacités additionnelles de traitement de l'eau fait de Resilient une opportunité d'investissement intéressante".

al/rp