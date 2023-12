Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group acquiert, pour le compte de ses clients, Velvet Care, un fabricant polonais de produits d'hygiène aux mains du fonds de capital-investissement Abris Capital Partners.

Velvet Care, basé à Klucze, au nord de Cracovie, a enregistré 277 millions d'euros de revenus (262 millions de francs suisses) en 2022 sur différents marchés comme la Pologne, la République tchèque et l'Allemagne, selon le communiqué paru lundi. L'entreprise, qui fabrique notamment du papier toilette en son nom et en marque blanche compte 850 employés et deux sites de production.

Le montant de l'opération, soumis au feu vert des autorités de régulation, n'a pas été évoqué.

"Le plan de création de valeur de Partners Group se concentrera sur l'expansion à l'international" en Europe ainsi que sur l'extension du portefeuille de produits notamment sur des catégories à forte valeur et des acquisitions ciblées, d'après le document.

