Partners Group cartonne au premier semestre et relève ses ambitions

Zurich (awp) - Partners Group a étoffé sa masse sous gestion au cours des six premiers mois de 2021. La demande clientèle a bondi de près de moitié en rythme annuel et dépasse les 12 milliards de dollars. Portée par ces résultats, la direction se veut confiante pour la suite de l'exercice et relève ses objectifs.

A fin juin, les actifs sous gestion (AuM) totalisaient 118,9 milliards de dollars, signale le spécialiste zougois du placement privé dans un communiqué diffusé jeudi soir. La demande clientèle s'est inscrite à 12,1 milliards de dollars, contre 8,1 milliards un an plus tôt.

Les effets de programmes en fin de cylcle (tail-down) ont pesé sur la performance à hauteur de 2,9 milliards de dollars, et les reflux de capitaux des programmes Evergreen 1,0 milliard. Les effets de change ont grevé la croissance des AuM pour 1,6 milliard, en particulier la dépréciation de l'euro face au dollar. La progression nette de la masse sous gestion pendant la période sous revue s'est ainsi montée 9,8 milliards de dollars.

Titres à dividende et USA à l'honneur

Au bouclement du semestre, les actions privées représentaient près de la moitié de la masse sous gestion avec 59 milliards de dollars, la dette privée 22% à 26 milliards, l'immobilier 15% à 17 milliards et les infrastructures 14% à 16 milliards.

Avec une part de 55% du total des investissements réalisés au cours des six premiers mois de 2021, les Etats-Unis ont été la région présentant la plus forte activité, devant l'Europe (32%), contre 13% seulement en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

"La confiance continue des clients dans notre plateforme de marchés privés a conduit à une croissance significative des actifs sous gestion", s'est félicité David Layton, associé et directeur général (CEO) de Partners Group, cité dans le communiqué.

La copie rendue par la holding de Baar s'inscrit nettement au-dessus des projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP.

"Compte tenu de la solidité de notre portefeuille d'investissements et de la demande des clients, nous sommes également confiants quant à la performance de nos activités au cours du second semestre" a poursuivi le patron du groupe zougois, qui entend "continuer d'axer (son) approche d'investissement thématique sur les sous-secteurs qui bénéficient de tendances transformatrices".

La direction de Partners Group voit sa confiance renforcée pour la suite de l'exercice et table désormais sur une demande clientèle comprise entre 19 et 22 milliards de dollars, contre 16 à 20 milliards jusqu'ici.

