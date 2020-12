Partners Group cède ses parts dans Covage à un consortium mené par Altice

Zurich (awp) - Partners Group se désengage du spécialiste français de la fibre optique Covage. Le gestionnaire d'actifs zougois, actif notamment dans les placements privés, a finalisé la cession pour le compte de ses clients de la participation détenue dans l'entreprise à SFR FTTH, un consortium mené par Altice Europe. La transaction se monte à 1,1 milliard d'euros (1,18 milliard de francs suisses).

Plateforme d'infrastructure de fibre en libre accès avec une couverture nationale, Covage exploite 45 réseaux locaux, complétés par un réseau national de fibre optique de 9000 km qu'il détient, indique mercredi Partners Group. La construction et l'exploitation des réseaux sont régies par plusieurs contrats de concessions attribués dans le cadre du programme français d'accès au haut débit en milieu rural, une initiative visant à réduire la fracture numérique entre les régions rurales et urbaines.

Partners Group avait acquis une participation de 50% dans Covage en 2016, consécutivement à la reprise de la société Axia NetMedia Corporation, via une sortie de la bourse de Toronto. L'opération avait aussi entraîné le rachat de l'ensemble des activités canadiennes d'Axia NetMedia, lesquelles ont été cédées à BCE Inc (Bell Canada) en 2018.

Ces quatre dernières années et sous l'impulsion de Partners Group et de Cube Infrastructure Managers, Covage a déployé un réseau couvrant désormais 2,4 millions de logements et 21'000 entreprises à travers la France.

Etabli à Baar, Partners Group a investi depuis 1996 pour le compte de ses clients plus de 135 milliards de dollars en capital privé, en capital immobilier, en dette privée et en infrastructures privées. Le groupe de Suisse centrale, qui emploie 1500 spécialistes dans une vingtaine de bureaux dans le monde, comptait à fin juin 2020 plus de 96 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Propriété de l'homme d'affaires Patrick Drahi, son fondateur, la société holding Altice Europe est établie à Amsterdam. L'entreprise, cotée à la Bourse de la plus grande ville des Pays-Bas et active dans les télécommunications et les médias détient notamment l'opérateur français SFR. Outre Altice Europe, le consortium ayant acquis Covage est composé de OMERS, Allianz Capital Partners et AXA Investment Managers.

