Partners Group courtisé, après une performance financière inespérée en 2020

Zurich (awp) - L'action Partners Group jouissait d'un vent de poupe mardi à la Bourse suisse. Le gestionnaire d'actifs zougois a publié une performance financière supérieure aux attentes du consensus, malgré les turbulences induites par la pandémie. Les actionnaires pourront de surcroît compter sur une rémunération améliorée.

A 09h39, la nominative Partners Group s'appréciait de 2,5% à 1143,50 francs suisses, caracolant en tête d'un SMI en hausse de 0,66%.

Rappelant que l'entreprise avait déjà rehaussé en janvier ses ambitions pour l'année en cours, Andreas Venditti, de Vontobel, perçoit dans le relèvement du dividende un témoignage supplémentaire de la confiance de la direction dans ses perspectives. La recommandation "buy" reste de mise, assortie d'un objectif de cours de 1200 francs suisses.

Plus sceptiques, avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 1118 francs suisses, les analystes d'UBS n'excluent toutefois pas un rétablissement plus véloce qu'escompté jusqu'ici.

La volée de chiffres présentée illustre selon Tim Dawson, de Baader Helvea, la résilience et la qualité des placements de la firme de Baar. L'analyste campe sur la recommandation "add" et son objectif à 1120 francs suisses.

L'environnement favorable aux désengagements alimente d'ores et déjà des fantasmes pour l'exercice en cours, note Michael Kunz, pour le compte de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Corolaire du phénomène, Partners Group va cependant être confronté à des considérations cruciales sur le prix auquel il sera prêt à contracter de nouveaux engagements, poursuit l'expert. Evoquant une belle mécanique, il juge généreuse son actuelle valorisation et demeure conséquemment neutre sur le titre.

jh/lk/buc