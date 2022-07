Partners Group dépasse les attentes et confirme ses objectifs

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a bouclé les six premiers mois sur des résultats conformes aux attentes de la communauté financière en termes de masse sous gestion (AuM) et nettement supérieurs pour ce qui est de la demande clientèle. Dans la foulée, l'entreprise a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

A fin juin, les AuM se montaient à près de 131 milliard de dollars (presque autant en francs suisses), en hausse de 3,1% par rapport au bouclement de l'exercice précédent. La demande clientèle s'est quant à elle établie à 13 milliards, soit 7,4% de mieux que sur la même période un an plus tôt.

"Bien que la volatilité du marché ait entraîné une réduction des activités d'investissement et de désinvestissement au cours du deuxième trimestre, nous entrons dans la seconde moitié de l'année avec une solide réserve d'opportunités d'investissement thématiques", s'est félicité David Layton, directeur général (CEO) du groupe zurichois jeudi dans un communiqué diffusé après la clôture boursière.

Pendant la période sous revue, l'entreprise a procédé à des investissements pour le compte de ses clients à hauteur de 13,4 milliards de dollars, pour plus de la moitié (53%) en Amérique du Nord, 43% en Europe, et 4% répartis entre l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

Près de deux tiers du montant total (62%) a été investi dans des actifs directs, notamment dans la prise d'une participation majoritaire dans la plateforme étasunienne Forefront Dermatology, ou encore dans North Star, un opérateur de navires de maintenance pour les parcs éoliens en mer. Les 38% restants l'ont été dans des portefeuilles.

Effets "tail-down" et force du dollar

Les effets de la dépréciation des programmes d'investissement matures (tail-down) se sont élevés à 3,6 milliards de dollars et les rachats de programmes à durée indéterminée à 1,0 milliard de dollars, précise Partners Group.

Les effets de change ont eu un impact de 5,9 milliards sur la croissance sous-jacente des AuM, essentiellement en raison du renforcement du dollar par rapport à l'euro depuis le début de l'année. Au total, les actifs nets sous gestion ont enflé de 3,2 milliards pendant la période sous revue.

Si les AuM sont exactement conformes aux projections des analystes du consensus AWP, la demande de la clientèle a dépassé les pronostics les plus optimistes.

La direction de Partners Group a dans la foulée confirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'année, à savoir des engagements de la clientèle compris entre 22 et 26 milliards de dollars. L'effet tail down est attendu entre 10 et 12 milliards.

Toutefois, compte tenu de la volatilité et de l'incertitude accrues du marché observées au premier semestre, Partners Group a cependant décidé de "reporter la réalisation d'activités et d'actifs plus matures". Ainsi, les revenus liés à la performance du premier semestre devraient se monter à 5-10% du total, en dessous de l'objectif à moyen terme de 20-30%, que l'entreprise a également réaffirmé.

buc/rp