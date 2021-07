Partners Group investit dans l'immobilier logistique en France

Zurich (awp) - Partners Group étend pour le compte de ses clients ses investissements dans l'immobilier industriel et les actifs logistiques en France. Le gestionnaire zougois d'actifs va créer à cet effet une entreprise commune avec la société Proudreed, un spécialiste de cette activité depuis plus de 20 ans. Les termes financiers de l'accord ne sont pas dévoilés.

Le portefeuille immobilier sera composé de propriétés totalisant 120 millions d'euros en valeur d'actifs bruts, précise mardi Partners Group. Les objets sont situés dans les principales zones métropolitaines françaises, notamment Paris, Nice et Bordeaux, et doivent permettre de bénéficier de la bonne tenue structurelle du commerce électronique, activité dont le taux de pénétration de 15,5% par rapport à l'ensemble du commerce de détail demeure relativement faible outre-Jura.

A titre de comparaison, la part du commerce sur internet atteint 26% au Royaume-Uni. Au fur et à mesure que le taux de pénétration du commerce électronique augmente dans le pays, la demande de parcs industriels et d'actifs logistiques loués, qui jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement pour cette activité, devrait considérablement augmenter.

Partners Group ajoute disposer d'une grande expérience dans le secteur, à la faveur d'un portefeuille de 88 propriétés industrielles à grande échelle aux États-Unis, lequel a récemment été vendu pour 1 milliard de dollars américains (910 millions de francs suisses). Plus tôt cette année, le groupe zougois a acquis un portefeuille de 27 objets au Royaume-Uni pour 253 millions de livres sterling.

Ensemble, Partners Group et Proudreed ont l'intention de porter ce portefeuille à plus de 500 millions d'euros en valeur brute d'actifs par le biais de nouvelles acquisitions et de développements au cours des deux prochaines années.

Le portefeuille acquis en France représente le troisième investissement immobilier direct de Partners Group en Europe depuis le début de l'année et son deuxième dans le secteur industriel. L'activité immobilière de Partners Group recense 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion et le groupe indique y avoir investi 22 milliards de dollars depuis sa création.

vj/rp