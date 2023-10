Zurich (awp) - Partners Group investit pour le compte de clients 1 milliard d'euros dans Exus Management Partners, une société pennsylvanienne spécialisée dans la gestion et le développement d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables.

Exus gère plus de 11 gigawatts d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord, précise Partners Group mercredi dans un communiqué. L'entrepris agit pour le compte de tiers et des propriétaires de projets dans le photovoltaïque, l'éolien et les batteries.

rq/vj