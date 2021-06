Partners Group investit pour ses clients dans l'énergie aux USA

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a acquis pour un montant non dévoilé et pour le compte de ses clients l'exploitant de plateforme de distribution de courant Dimension Renewable Energy, basé dans l'Etat américain de Géorgie. La valorisation du spécialiste du courant photovoltaïque communautaire et du stockage énergétique doit à terme franchir le cap du milliard de dollars, précise néanmoins le communiqué diffusé lundi.

Les quelque 180 projets solaires de la pépinière de Dimension représentent une capacité de production de plus de 800 MWs, équivalente aux capacités de stockage ventilées à travers huit Etats.

Soulignant que la cible d'acquisition bénéficie de tendances de fond comme la transition énergétique, la prise de conscience environnementale progressive des consommateurs ou encore d'évolutions réglementaires favorisant une décentralisation de la production de courant, le prestataire zougois de services financiers assure avoir depuis sa conception en 1996 injecté 23 milliards de dollars dans actifs participant à la transition énergétique.

jh/vj