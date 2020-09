Partners Group: les partenaires fondateurs réduisent leur participation

Zurich (awp) - Les trois partenaires fondateurs et principaux actionnaires de Partners Group ont décidé de réduire leur participation au capital de l'entreprise. Marcel Erni, Alfred Gantner et Urs Wietlisbach ont convenu de mettre un terme à des transactions sur dérivés décidées en décembre 2015 et février 2017, a indiqué la société jeudi soir.

Ces transactions concernaient à chaque fois jusqu'à 4,99% du capital-actions de Partners Group. Désormais, chacun des trois partenaires détient encore 5,01% des actions du gestionnaire d'actifs zougois.

Une part importante des recettes obtenues par les fondateurs ont été investies avec des clients dans des programmes et mandats d'entreprises. Ces investissements ont presque triplé, selon Partners Group.

Au 30 juin, les autorisations personnelles d'investissements des membres du conseil d'administration et de tous les collaborateurs de Partners Group se montaient à environ 1,2 milliard de dollars.

