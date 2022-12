Partners Group monétise l'australien CWP Renewables

Zurich (awp) - Partners Group annonce mercredi la vente de la plateforme CWP Renewables à l'énergéticien australien Squadron Wind Energy Asset. Sans avancer le moindre montant, le gestionnaire d'actifs zougois précise dans son communiqué que la société exploite des installations éoliennes au large pour une puissance cumulée de 1,1 GW et dispose de projets représentant 5 GW à brève ou moyenne échéance, en plus de 15 GW à plus long terme.

"La plateforme et ses chantiers en voie de finalisation génèrent suffisamment de courant pour alimenter quelque 200'000 foyers, emploie plus de 1000 australiens et évite l'émissoin de 2,1 millions de tonnes de CO2 grâce à son origine renouvelable," indique Andrew Kwok, responsable de l'infrastructure privée en Asie du groupe de Baar.

La firme profite de l'occasion pour rappeler avoir jusqu'ici misé 3,8 milliards de dollars dans des actifs énergétiques renouvelables à l'échelle de la planète.

La finalisation de l'opération reste conditionnée aux approbations réglementaires usuelles.

