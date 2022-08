Partners Group rachète Foundation Risk Partners aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Partners Group a fait l'acquisition, pour le compte de clients, d'une participation majoritaire dans Foundation Risk Partners (FRP), un courtier d'assurance spécialisé aux Etats-Unis. Elle été rachetée au fonds d'investissement Warburg Pincus, qui conserve une part minoritaire.

La direction détiendra une participation "importante" dans l'entreprise, selon le communiqué mardi du gestionnaire d'actifs.

Foundation Risk Partners, basé à Daytona Beach, en Floride, conseille ses clients en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'avantages sociaux ou de services de gestion des risques. La firme compte 139 bureaux dans 18 Etats, essentiellement en Floride, dans le New Jersey, à New York et en Californie.

Partners Group tient à "travailler avec la direction pour stimuler la croissance de FRP et étendre sa présence" dans le pays, mais aussi à affiner la stratégie de fusions et acquisitions ou introduire des produits dans de nouvelles zones géographiques.

FRP donne au zougois accès au marché "en pleine croissance" du courtage d'assurances, qui bénéficie de "vents arrière favorables".

