Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a annoncé mercredi le rachat, pour le compte de ses clients, de l'américano-canadien Surewerx. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Surewerx, dont le siège se trouve à Chicago et Vancouver, est spécialisé dans les vêtements et équipements de protection, ainsi que l'outillage, selon un communiqué du groupe zougois. L'entreprise compte 350 employés et 12 centres de distribution.

al/jh