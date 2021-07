Partners Group rachète des hôtels en Australie pour ses clients

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group s'est porté acquéreur pour le compte de clients, en partenariat avec le fonds souverain singapourien GIC, de 11 hôtels de la chaîne hôtelière australienne Travelodge. Le volume de l'investissement se monte à 620 millions de dollars australiens, soit environ 420 millions de francs suisses au cours actuel.

Le portefeuille acquis comprend plus de 2000 chambres réparties dans les villes australiennes de Sydney, Melbourne et Brisbane, précise le colosse de Baar vendredi. Partners Group et ses partenaires ont l'intention d'optimiser la création de valeur moyennant une série d'initiatives allant de la refonte de la marque à l'extension des canaux de distribution.

Cette transaction représente "une excellente opportunité d'acquérir des actifs bien situés et d'acquérir une envergure immédiate dans le secteur à un prix inférieur aux prix pré-pandémie", explique Rahul Ghai, responsable de l'immobilier privé du groupe zougois, cité dans un communiqué. Selon lui, le portefeuille acquis présente immédiatement un revenu, avec un potentiel de rendement supplémentaire à la faveur de "stratégies de création de valeur transformationnelle".

L'opération constitue le troisième investissement immobilier direct de Partners Group en Asie depuis le début de l'année. L'activité immobilière du gestionnaire zougois représente 17 milliards de dollars US d'actifs sous gestion (plus de 15,6 milliards de francs suisses), pour un investissement de 22 milliards depuis sa création, rappelle le communiqué.

buc/fr