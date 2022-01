Partners Group rachète la société de sauvetage écossaise North Star

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group s'est emparé pour le compte de ses clients de la société écossaise North Star, spécialisée dans les missions de sauvetage en Mer du Nord. La société d'investissement britannique Basalt Infrastructure Partners a cédé cette entreprise de 1400 employés pour une somme non précisée.

Basée à Aberdeen, North Star dispose d'une flotte de 48 bateaux de sauvetage et de service, l'une des plus importantes d'Europe, affirme jeudi le groupe zougois de capital-investissement, l'une des valeurs vedettes de la Bourse suisse. L'entreprise écossaise est spécialisée dans le sauvetage d'équipages, la lutte contre les incendies et d'autres interventions d'urgence.

North Star est également présentée comme l'une des sociétés de pointe en Grande-Bretagne pour l'exploitation de navires de service qui transportent les techniciens sur des parc éoliens en mer et leur permettent d'y rester pendant de longues périodes.

Partners Group, investisseur focalisé sur les entreprises non cotées, veut transformer North Star en une société détenant une position dominante dans le domaine des services pour les parc éoliens en mer, précise le communiqué.

fr/jh