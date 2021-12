Partners Group rachète le groupe technologique islandais Atnorth

Zurich (awp) - La société de capital-investissement Partners Group a acquis pour le compte de ses clients l'islandais Atnorth, un exploitant de centres de données. Les détails financiers de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité.

Dotée d'un portefeuille d'une centaine de clients, Atnorth est une entreprise de pointe dans son domaine au sein des pays nordiques, affirme mardi le gestionnaire d'actifs zougois spécialisé dans les sociétés non cotées. Ses centres de données sont entièrement approvisionnées par du courant renouvelable et utilisent les conditions climatiques locales dans un but d'efficience énergétique.

Partners Group ambitionne de transformer Atnorth en un "fournisseur pan-nordique majeur de solutions durables et efficaces pour les centres de données". La société de Baar veut travailler main dans la main avec la direction actuelle afin, notamment, de construire de nouveaux sites, d'acquérir de nouveaux clients et d'institutionnaliser les processus internes.

Dans les pays nordiques, le marché des centres de données devrait connaître entre 2021 et 2025 un taux de croissance annuel moyen de 22,5%, assure Partners Group.

fr/ol