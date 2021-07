Partners Group reprend l'américain Reedy Industries

Zurich (awp) - Partners Group a racheté pour le compte de ses clients Reedy Industries, spécialisé dans les systèmes de ventilation, chauffages et climatiseurs, basé à Deerfield, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. La société emploie 1500 personnes réparties dans une dizaine d'états, a précisé le gestionnaire d'actifs mardi.

Selon les termes de l'accord, le vendeur, Audax Private Equity, et la famille héritière continueront de détenir une participation minoritaire.

Fondée en 1930, Reedy fournit ses services au sein des écoles, usines, bureaux et autres infrastructures. Partners Group veut soutenir le développement de l'entreprise, qui doit se faire notamment via une expansion géographique, de nouveaux services et des partenariats avec ses clients pour des solutions durables.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre, via le programme Direct Equity de Partners Group. Il s'agit de la neuvième transaction de placement privé direct depuis le début de l'année.

