Partners Group s'associe à UBS pour des produits dans la gestion de fortune

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a lancé en coopération avec UBS une série de produits facilitant aux clients de la gestion de fortune de la banque aux trois clés l'accès aux marchés privés, a annoncé vendredi le groupe zougois.

Partners Group veut proposer à ces clients en Suisse et dans certains marchés européens et asiatiques un accès direct au capital-investissement et à certains placements de Partners Group.

La capacité d'investissement annuelle a été établie entre 1 et 3 milliards de dollars, selon un communiqué.

al/