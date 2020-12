Partners Group s'offre un apothicaire vétérinaire aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le gestionnaire de placements Partners Group acquiert pour le compte de clients la chaîne de pharmacies vétérinaires Wedgewood Pharmacy aux Etats-Unis, auprès de New Harbor Capital. Le communiqué diffusé mercredi ne mentionne aucun détail financier autour de cette transaction.

Fondé en 1980 et présents dans les Etats du New Jersey, de Californie, du Colorado et d'Arizona, Wedgewood emploie quelque 700 collaborateurs.

Partners Group se propose de conseiller l'entreprise pour accélérer sa croissance organique.

