Zurich (awp) - L'action Partners Group avait les faveurs de la cote vendredi, au lendemain de la publication de chiffres semestriels en demi-teinte. Si la masse sous gestion (AuM) a progressé plus que prévu au cours des six premiers mois de 2023, la demande de la clientèle en revanche s'est contractée de plus d'un tiers en rythme annuel, ce qui n'a pas empêché la direction du gestionnaire d'actif zougois de confirmer ses objectifs annuels en la matière.

A 09h55, la nominative Partners Group bondissait de 5,1% à 877,20 francs suisses, ce qui lui valait d'être largement en tête du SMI des valeurs vedettes (+0,50%).

Saluant une progression "décente" des actifs sous gestion, qui affichent une hausse de 4,7% sur six mois à 141,7 milliards de dollars, Gerhard Schwarz de Baader Helvea s'attend à voir l'attention des investisseurs se porter désormais sur les bénéfices de Partners Group, dont la publication est attendue pour le 5 septembre. La recommandation d'achat (buy) reste de mise, ainsi que l'objectif de cours à 1075 francs suisses.

"Il est rassurant que Partners Group ait confirmé ses prévisions de collecte de fonds pour l'ensemble de l'exercice", abonde son confrère Andreas Venditti, chez Vontobel. L'activité de sortie s'est avérée lente au premier semestre, mais l'entreprise dispose d'une "solide réserve d'actifs matures", selon l'analyste, qui continue lui d'en préconiser l'achat (buy) et campe sur son objectif de cours à 1070 francs suisses.

Plus circonspect, Michael Klien de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève que l'action reflète actuellement la faible activité en termes de transactions. "Le marché suggère que les investissements sur le marché privé sont moins attractifs en raison des taux d'intérêt plus élevés", relève l'expert, réaffirmant dans la foulée sa recommandation de pondération au marché.

