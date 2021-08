Partners Group vend sa participation dans le singapourien Straive

Zurich (awp) - Partners Group a cédé pour le compte de ses clients sa participation majoritaire dans le spécialiste des données Straive, acquise en 2017. Elle a été reprise par des fonds affiliés à la société de capital-investissement asiatique Baring Private Equity Asia.

Straive, fondée en 1980 et basé à Singapour, fournit des plateformes et services d'apprentissage, de contenus et de données en ligne, indique vendredi un communiqué du gestionnaire de placements privés zougois. L'entreprise compte plus de 17'000 employés aux Philippines, à Singapour, en Inde, en Chine, au Vietnam, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Nicaragua.

Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé.

Cyrus Driver, en charge de l'unité Private Equity Technology chez Partners Group, cité dans le document, assure que "Straive est aujourd'hui plus forte que jamais et que ses meilleures années sont encore devant elle".

ck/lk