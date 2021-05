Partners Group vend une participation de 25% dans le groupe scolaire ISP

Zurich (awp) - Partners Group a vendu une participation de 25% dans le groupe scolaire International Schools Partnership (ISP). La transaction valorise le groupe scolaire à 1,9 milliard d'euros, a indiqué l'entreprise zougoise lundi.

La participation a été achetée par le canadien OMERS, l'organe de prévoyance des employés communaux de la province de l'Ontario. Partners Group continuera de détenir une participation majoritaire dans ISP pour le compte de ses clients.

Partners Group avait racheté ISP, dont le siège est en Grande-Bretagne, en 2013 avec l'intention d'en faire un groupe scolaire leader. Actuellement, ISP est le cinquième plus gros groupe scolaire international pour l'éducation primaire et secondaire. Il exploite 50 écoles dans 15 pays et enseigne à plus de 45'000 écoliers.

