Zurich (awp) - Partners Group a vu sa masse sous gestion (AuM) s'enrober de 9% en rythme annuel pour s'inscrire à 141,7 milliards de dollars fin juin. Par rapport au bouclement de l'exercice précédent, la progression a été de 4,7%. La demande de la clientèle en revanche s'est contractée de plus d'un tiers en rythme annuel à 8 milliards, a indiqué le gestionnaire d'actifs zougois jeudi après la clôture boursière.

"Au cours des deux derniers mois, nous avons observé une normalisation des périodes de conversion des engagements des clients, et notre prévision de récolte reste positive pour le reste de l'exercice", a déclaré david Layton, associé et directeur général (CEO) du groupe, cité dans le communiqué.

Pendant la période sous revue, Partners Group a procédé à des investissements à hauteur de 5,0 milliards de dollars pour le compte de ses clients, contre 13,4 milliards un an plus tôt. Sur ce montant, plus de la moitié (57%) a été placé dans des actifs directs, les 43% restants dans des portefeuilles.

Les sorties ont quant à elles totalisé 5,4 milliards de dollars, à comparer aux 6,4 milliards réalisés au cours du premier semestre 2022. Elles comprennent notamment la quote-part de la vente de la plateforme australienne CWP Renewables.

L'effet "tail-down" (placements arrivés à maturité, ndlr) a pesé sur la croissance de la masse sous gestion à hauteur de 2,9 milliards et celui des programmes "evergreen" pour 2,4 milliards. A cela s'ajoute un impact négatif des taux de change de 1,9 milliard, essentiellement dû à l'appréciation de l'euro face au dollar sur les six premiers mois de l'année.

Si les AuM à fin juin ont surpassé les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP, la demande de la clientèle au cours des six premiers mois en revanche s'est avérée inférieure aux 9,0 milliards attendus en moyenne.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Partners Group s'estime "bien positionnée" pour profiter de la reprise attendue des marchés financiers en seconde moitié d'exercice, et anticipe toujours une récolte de capitaux comprise entre 17 et 22 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. La collecte plus importante au deuxième semestre devrait être soutenue notamment par une normalisation du rythme de la conversion clients, ainsi que par l'arrivée sur le marché de "plusieurs fonds de nouvelle génération".

