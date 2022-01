Prévisions Partners Group: AuM attendus à 123 milliards de dollars

Baar (awp) - La société de capital-investissement Partners Group publiera jeudi 13 janvier ses données sur l'évolution des actifs sous gestion (AuM) ainsi que sur les engagements d'investissement de la clientèle au 31 décembre 2021. Dix analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics:

2021E (en mrd USD) consensus AWP fourchette au 30.06.2021A estimations masse sous gestion 123,4 121,7 - 125,0 118,9 10 2020A demandes clientèle 21,8 20,5 - 22,8 16,0 10

FOCUS: Le gérant de fortune Partners Group devrait avoir poursuivi sa croissance l'an dernier, même si la hausse de la masse sous gestion a sans doute légèrement ralenti au second semestre. La plupart des analystes s'attendent à des engagements d'investissement dans le haut de la fourchette des prévisions de l'entreprise, voire au-delà.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux prévisions pour 2022. Généralement, l'entreprise fixe en janvier des objectifs conservateurs qu'elle relève ensuite au cours de l'été.

Jeudi, Partners Group ne dévoilera que l'afflux d'argent frais ainsi que l'évolution de la masse sous gestion en 2021. Mais ces chiffres donneront des indications sur les résultats, les recettes (sous la forme de commissions de gestion et de revenus liés à la performance) et les bénéfices (avec une marge EBIT de généralement 60% environ).

Au premier semestre, le bénéfice net avait plus que doublé, grâce principalement à l'augmentation des commissions de performance, dans un contexte favorable aux ventes après l'exercice 2020 impacté par la pandémie. Plusieurs ventes prévues en 2020 ont été reportées au premier semestre 2021.

OBJECTFS: Pour 2021, Partners Group visait des engagements d'investissements compris entre 19 et 22 milliards de dollars, après 16 milliards en 2020. Les objectifs avaient été relevés en juillet 2021. Auparavant, la fourchette des prévisions était comprise entre 16 et 20 milliards de dollars.

Les engagements d'investissement de la clientèle ont atteint 12 milliards de dollars au premier semestre, après 8 milliards un an plutôt, ce qui correspondait à une croissance de 46%. A fin juin la masse sous gestion a atteint 119 milliards, après 109 milliards à fin 2020.

POUR MÉMOIRE: Au second semestre 2021, Partners Group a continué à procéder à des acquisitions pour le compte de clients ou à vendre des participations. Sur le marché suisse, cela a notamment été le cas avec une prise de participation dans la maison horlogère Breitling.

Au chapitre des acquisitions figurent également une société islandaise qui exploite des serveurs informatiques ainsi qu'une société américaine active dans les techniques du bâtiment. Parmi les ventes, signalons celle de Pacific Bells, qui exploite 250 restaurants Taco Bells aux Etats-Unis.

COURS DE L'ACTION: Mardi à 14h36, le titre Partners Group prenait 2,3% à 1356,50 francs suisses. Le cours de l'action a progressé de 45% au cours de 2021 et a même atteint un plus haut historique de 1667 francs suisses début novembre. Il a depuis cédé du terrain, soit 10% depuis le dernier jour de 2021 ou même 18% depuis le plus haut historique de novembre.

site internet: www.partnersgroup.com

