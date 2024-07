Baar (awp) - Le spécialiste du placement sur les marchés privés Partners Group livrera jeudi 11 juillet un point de situation sur ses avoirs sous gestion (AuM) et la demande de sa clientèle au 30 juin 2024. Huit analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics.

par 30.06.2024 (en mrd USD) cons. AWP par 31.12.2023 AuM 151,1 146,9 H1 2024 (in mrd USD) cons. AWP S1 2023 engagement des fonds 9,8 8,0

FOCUS: Partners Group devrait avoir vu affluer de l'argent frais au premier semestre et être parvenu à augmenter ses avoirs sous gestion, estime la communauté financière. Quant aux sorties d'investissements, les experts se montrent plus prudents, tablant sur une lente reprise sur le marché du capital investissement. Une véritable amélioration n'est attendue que dans la deuxième moitié de l'année.

Dans ce contexte, les investisseurs scruteront les perspectives, qui devraient être confirmées pour l'exercice en cours, et sur de prochaines sorties d'investissements. Par exemple celle tant attendue du spécialiste allemand de métrologie Techem, dans lequel Partners Group a investi en 2018.

OBJECTIFS: Partners Group table sur des entrées de capitaux de l'ordre de 20 à 25 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 18 milliards en 2023. Les commissions de performance devraient représenter 20 à 30% des recettes totales en 2024 et 2025. Une hausse entre 25 et 40% est même possible dès 2026, indiquait la société en mars.

POUR MEMOIRE: Partners Group a procédé à de nouveaux investissements. Début juillet, la société a pris une part majoritaire dans Fairjourney Biologics, une entreprise portugaise de biotechnologie. En avril, elle investissait dans la société immobilière américaine Trinity. Le mois dernier, l'entreprise a par ailleurs ouvert un bureau à Hong Kong, portant à sept le nombre de représentations en Asie

Des changements ont aussi eu lieu au sein du conseil d'administration: le vice-président Martin Strobel a quitté l'organe de surveillance lors de l'assemblée générale en mai. Le groupe n'a pas encore nommé de successeur et Gäelle Olivier assure l'intérim.

COURS DE L'ACTION: le titre s'échange à 1215,50 francs suisses (cours de mardi à 11h00), affichant un net recul depuis son sommet de 1325,50 francs suisses atteint le 22 mars. Sur l'ensemble de l'année, la nominative a grappillé 0,2% (SMI: +9,0%). L'an dernier, elle avait progressé de près de 50%.

