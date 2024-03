Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group publiera mardi 19 mars ses résultats pour l'exercice 2023. Au total, neuf analystes ont contribué au consensus AWP.

2023E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2022A estimations revenus 2094 2025 - 2208 1872 9 Ebit 1256 1195 - 1339 1132 9 bénéfice net IFRS 1085 1025 - 1178 1005 9 (en CHF) dividende par action 38,88 37,00 - 40,00 37,00 9

FOCUS: en 2023, la société devrait avoir augmenté ses revenus et ses bénéfices après une chute en 2022. Un environnement de marché morose et une forte volatilité sur les marchés financiers avaient entraîné une baisse des investissements et des cessions chez Partners Group.

L'entreprise a annoncé en janvier que les investissements et les sorties du second semestre 2023 avaient été plus élevés que ceux du premier semestre. Dans l'ensemble, l'activité de transaction s'est maintenue à un niveau bas. Dans ce contexte, les clients se seraient montrés plutôt passifs dans leurs investissements.

Un avis partagé par les observateurs qui s'attendent à ce que le deuxième semestre et une partie de 2024 soient encore affectés par l'environnement de marché difficile. Mais le potentiel de croissance à moyen et long terme de l'entreprise reste intact en raison de son modèle commercial attrayant. L'annonce des perspectives pour 2024 et 2025 est attendue.

OBJECTIF: comme déjà annoncé en janvier, Partners Group a affiché une demande de la clientèle à 18 milliards de dollars. Les actifs sous gestion ont atteint 146,9 milliards de dollars, contre 141,7 milliards fin juin et 135,4 milliards fin décembre 2022.

Partners Group ne donne pas de perspectives. Il y a un an, la direction tablait sur une normalisation des "perfomance fees" pour 2023. D'ici l'été, les marchés des capitaux devraient retrouver un environnement "sain" pour les transactions, et les marchés devraient se rétablir suffisamment au deuxième semestre. En 2022, la part des revenus liés à la performance est tombée à 14% des revenus totaux, contre 46 % en 2021, ce qui est supérieur à la moyenne. Habituellement, elle se situe entre 20 et 30%.

Pour 2024, le groupe s'attend à des promesses de capitaux de l'ordre de 20 à 25 milliards de dollars, comme il l'a communiqué en janvier.

POUR MEMOIRE: Partners Group lance deux nouveaux fonds du marché privé en Europe et en Asie. Les "evergreen" sont des fonds d'investissement qui ne sont pas limités dans le temps. Il s'agit du début d'une série de lancement de fonds stratégiques en 2024. Les investissements pourraient commencer à partir d'une somme de 10'000 dollars.

COURS DE L'ACTION: le titre Partners Group a gagné près de 50% en 2023 et affiche une hausse de près de 7% en 2024. Le plus haut historique remonte à début novembre 2021, à 1667 francs suisses.

