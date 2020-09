Zurich (awp) - Le spécialiste du placement privé Partners Group publie mardi ses résultats au premier semestre 2020. Sept analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

S1 2020E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2019A estimations revenus 605 558 - 637 682 7 - de gestion 576 553 - 604 552 6 - de commission 26 5 - 40 130 7 Ebit 368 341 - 388 432 7 bénéfice net 289 271 - 311 397 7

FOCUS: une fois n'est pas coutume, Partners Group devrait avoir enregistré une performance semestrielle en recul, après avoir déjà annoncé un net ralentissement de la croissance de sa masse sous gestion au cours des six premiers mois de 2020. Cela risque de se traduire par un recul significatif des revenus liés aux performances.

La direction avait laissé entendre en juillet qu'en raison de la crise de coronavirus, la vente de certaines participations avait été retardée, empêchant le gestionnaire d'actifs d'encaisser ses bénéfices.

Mais plus encore que les chiffres, les perspectives seront suivies avec attention, en particulier les indications sur le rythme attendu d'un retour à la normale.

OBJECTIFS: pour l'exercice en cours, Partners Group table sur des afflux de capitaux de 12 à 15 milliards de dollars. Avant l'éclatement de la crise, la barre avait été fixée entre 15 et 19 milliards. La direction avait expliqué le coup de rabot en juillet par la diminution provisoire des volumes investis et le ralentissement du rythme des flux.

Le niveau des actifs sous gestion détermine en grande partie celui des revenus sous forme de frais de gestion. Une plus petite partie des recettes est généralement liée à la performance. Toutefois, du fait de la crise sanitaire, celle-ci pourrait ne représenter que 5% des revenus semestriels du groupe, contre 19% un an plus tôt.

L'entreprise table sur une marge opérationnelle (Ebit) de 60%, un objectif réaffirmé à l'occasion d'un point de situation début juin.

POUR MÉMOIRE: les afflux de capitaux de la part de la clientèle sur les six premiers mois de l'exercice en cours se sont établis à 8,3 milliards de dollars. A fin juin, la masse sous gestion se montait à 96,3 milliards.

Le 21 septembre, l'action Partners Group figurera pour la première fois parmi les 20 valeurs vedettes du Swiss Market Index (SMI), où elle remplacera Adecco.

COURS DE L'ACTION: après avoir atteint un plus haut à 968,80 francs suisses en février, la nominative a plongé à 525 francs suisses mi-mars avec l'éclatement de la crise de coronavirus. Depuis, le titre a comblé une bonne partie de sa déconvenue, et s'échangeait à 886,40 francs suisses (cours vendredi à la mi-journée), ce qui correspond peu ou prou à son niveau de fin 2019.

partnersgroup.net

ab/ys/buc/jh