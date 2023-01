Party City prévoit de déposer son bilan dans quelques semaines - WSJ

Les actions de la société ont chuté d'environ 50% à 18 cents dans les échanges de l'après-midi.

Le détaillant de fournitures de fête, dont la capitalisation boursière est d'environ 41 millions de dollars, a été confronté à des ventes plus faibles, car l'inflation élevée persistante a eu un impact sur la demande de ses produits.

La société est en pourparlers avec ses détenteurs d'obligations pour convertir la dette en actions afin d'alléger le bilan, selon le rapport.

Le rapport ajoute que Party City a engagé AlixPartners LLP en tant que conseiller en restructuration.

Party City et AlixPartners n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Par ailleurs, Bed Bath & Beyond Inc se prépare également à demander la protection de la loi sur les faillites dans les semaines à venir, ont déclaré jeudi à Reuters des personnes connaissant bien le dossier, suite à des ventes médiocres et à une incapacité à concurrencer les grands détaillants en ligne et les grandes surfaces.