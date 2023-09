Party City Holdco Inc. est une société d'articles de fête. La société conçoit, fabrique, s'approvisionne et distribue des articles de fête, notamment de la vaisselle en papier et en plastique, des ballons métalliques et en latex, des costumes d'Halloween et autres, des accessoires, des nouveautés, des cadeaux et des articles de papeterie dans le monde entier. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : la vente au détail et la vente en gros. Son secteur de la vente au détail se consacre à la vente de ses articles de fête, qui sont vendus sous les marques Amscan, Anagram et Costumes USA, par l'intermédiaire de ses magasins Party City, Halloween City et PartyCity.com. Les produits sont vendus en gros à des supermarchés de la fête (y compris des magasins franchisés), à d'autres détaillants d'articles de fête, à des grandes surfaces, à des magasins indépendants de cartes et de cadeaux, à des magasins à un dollar et à des marchands en ligne. Ses activités de vente au détail comprennent environ 830 magasins spécialisés dans la vente d'articles de fête, y compris des magasins franchisés. Elle propose également des produits saisonniers pour les fêtes.

Secteur Détaillants autres spécialités