Pasinex Resources Limited est une société minière basée au Canada. La société détient 50 % de Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum AS), par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama). Horzum AS détient 100 % de la mine de zinc à haute teneur de Pinargozu. Horzum AS vend directement aux fonderies de zinc ou aux raffineurs par l'intermédiaire de courtiers en marchandises à partir de son site minier en Turquie. Horzum AS détient également une participation de 51 %, avec une option d'augmentation à 80 %, dans un projet d'exploration de zinc à haute teneur, le projet Gunman, situé dans le Nevada. Pinargozu est situé à environ 28 kilomètres au nord de Kozan, en Turquie, dans la partie orientale de la chaîne de montagnes Taurus. Le projet Gunman est centré sur une concentration de zinc à haute teneur près de la mine d'or de Bald Mountain. La propriété Akkaya est située à 1,5 km au nord de la mine Pinargozu, sur le Horzum Zinc Trend (HZT), une ceinture minéralisée en zinc connue, orientée nord-est, dans des roches sédimentaires dominées par des carbonates à Adana.

Secteur Exploitations minières et métallurgie