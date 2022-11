Pason Systems Inc. : Opinion positive de Stifel FirstEnergy

Données financières CAD USD EUR CA 2022 336 M 245 M 251 M Résultat net 2022 102 M 73,9 M 75,8 M Tréso. nette 2022 198 M 144 M 148 M PER 2022 12,5x Rendement 2022 2,24% Capitalisation 1 263 M 919 M 942 M VE / CA 2022 3,17x VE / CA 2023 2,68x Nbr Employés 650 Flottant 99,4% Graphique PASON SYSTEMS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PASON SYSTEMS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 15,47 CAD Objectif de cours Moyen 20,08 CAD Ecart / Objectif Moyen 29,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jon Faber President, Chief Executive Officer & Director Celine Boston Chief Financial Officer Marcel Kessler President & Chief Executive Officer Ryan van Beurden Vice President-Rigsite Research & Development Lars Olesen Vice President-Product & Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PASON SYSTEMS INC. 34.06% 919 SCHLUMBERGER LIMITED 72.95% 73 452 HALLIBURTON COMPANY 61.17% 33 471 BAKER HUGHES COMPANY 17.58% 28 332 NOV INC. 68.41% 8 964 TECHNIPFMC PLC 93.24% 5 107