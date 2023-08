Pason Systems Inc. est une société canadienne de services et de technologies énergétiques. La société développe et fournit du matériel, des logiciels et des services, principalement pour l'industrie du forage pétrolier et gazier. Les unités commerciales de la société comprennent les unités commerciales nord-américaines (Canada et États-Unis) et internationales (Amérique latine, y compris le Mexique, l'offshore, l'hémisphère oriental et le Moyen-Orient), qui proposent toutes des services technologiques à l'industrie pétrolière et gazière, et l'unité commerciale Solar and Energy Storage, qui fournit des services technologiques aux développeurs de systèmes solaires et de stockage d'énergie. Les solutions de la société comprennent l'acquisition de données, la production de rapports sur le site du puits, les communications à distance, la gestion des informations sur le Web et l'analyse, et permettent la collaboration entre la plate-forme et le bureau. La société, par le biais de sa filiale Energy Toolbase (ETB), fournit des produits et des services pour l'industrie de l'énergie solaire et du stockage d'énergie.