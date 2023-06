L'administrateur délégué de Pasquarelli Auto : "La volatilité anormale du titre n'est pas fondée"

(Alliance News) - Pasquarelli Auto Spa a annoncé mardi soir qu'elle n'avait connaissance d'aucune nouvelle pouvant justifier l'évolution actuelle du cours de l'action, "qui s'est d'ailleurs produite en l'absence d'événements négatifs".

Marco Pasquarelli, administrateur délégué de Pasquarelli Auto, a déclaré : "Nous ne comprenons pas la volatilité anormale et non motivée qui caractérise l'évolution récente de l'action, qui, à notre avis, ne reflète pas les performances de l'entreprise et n'a donc pas de motivation financière valable. L'exercice en cours se déroule comme prévu par la direction et nous sommes convaincus que nous pourrons poursuivre sur la voie de la croissance et du développement de l'entreprise qui nous distingue depuis des décennies".

"Grâce à la cotation, nous pouvons également donner un nouvel élan important aux stratégies présentées au marché lors de l'introduction en bourse, dont nous restons fermement convaincus et confiants. J'ai d'ailleurs personnellement acheté des actions Pasquarelli Auto, telles qu'elles ont été présentées au marché, pleinement conscient de la validité du projet de développement industriel et stratégique de notre entreprise".

L'action Pasquarelli Auto a clôturé en baisse de 2,1% mardi à 1,18 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

