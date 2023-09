(Alliance News) - Pasquarelli Auto Spa a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net de 2,9 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport aux 2,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Au 30 juin, la valeur de production s'élevait à 119 millions d'euros, soit une hausse de 18 % par rapport aux 101 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2022.

L'Ebitda s'élevait à 5,6 millions d'EUR, soit une hausse de 35 % par rapport aux 4,2 millions d'EUR enregistrés au 30 juin 2022.

La dette nette s'est établie à 22,6 millions d'EUR, contre 19,0 millions d'EUR au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, "les activités sur le front commercial se poursuivent, comme indiqué parmi les événements importants survenus après la fin du second semestre. La société attend également de recevoir les autorisations finales nécessaires à l'ouverture du bureau de Rome de la part de certaines autorités concernées. Au vu des résultats positifs obtenus au premier semestre, la direction est confiante dans la poursuite de la tendance à la croissance au second semestre et dans la mise en œuvre des orientations stratégiques communiquées au marché lors de l'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth de Milan", explique la société dans une note.

Pasquarelli Auto se négocie dans le vert de 4,1% à EUR1,14 par action.

